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Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin'in Sağlık Durumu Açıklaması

Wade Baldwin'in LDLC Asvel maçında yaşadığı sakatlık sonrası birinci evre kas yaralanması tespit edildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:49
Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin'in Sağlık Durumu Açıklaması

Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin Açıklaması

Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel maçında sakatlanan ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin hakkında önemli bir bilgilendirme yaptı. Kulüp, oyuncunun sağlık durumu üzerinde durarak, yaralanma ile ilgili detayları paylaştı.

Sakatlık Detayları

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Baldwin'in hamstring bölgesinde meydana gelen sakatlık sonrası yapılan kontrollerde bireysel evre kas yaralanması tespit edildi. Bu durum, oyuncunun sahalardan bir süre uzak kalacağı anlamına geliyor.

Geçmiş Olsun Mesajı

Fenerbahçe, tedavi süreci başlayan Baldwin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede iyileşmesini temenni etti. Ne yazık ki, ABD'li basketbolcu yarın oynanacak Bayern Münih müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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