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Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 Yenerek Galibiyet Aldı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:43
Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 Yenerek Galibiyet Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Dikkat Çeken Karşılaşma

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelenin sonunda, Fenerbahçe Beko, rakibini 97-87’lik skorla yenmeyi başardı.

Maçın Detayları

Fenerbahçe’nin bu galibiyeti, ligdeki performansını daha da güçlendirdi. Taraftarların büyük ilgisi ile gerçekleşen karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu. İki takım arasındaki rekabet, basketbola olan tutkuyu bir kez daha gösterdi.

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