Fenerbahçe Beko, Derbide Beşiktaş'ı 90-79 Yenerek 13. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe Beko'dan Derbi Zaferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka ile oynadığı derbi maçında sahadan 90-79 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, üst üste 9. galibiyetini alarak toplamda 13. kez kazandı. Beşiktaş ise 5. yenilgisini yaşadı.

Maçın İlk Çeyreği

Maça karşılıklı basketlerle başlayan takımlar, Fenerbahçe Beko’nun 2. dakikayı 7-5 önde geçmesiyle sahneye çıktı. Üstünlüğünü kaybetmeyen sarı-lacivertli ekip, 8. dakikayı 18-15 önde geçti. Ancak son anlarda Mathews ve Martin ile üç sayılık atışlarla, siyah-beyazlılar periyodu 23-21 önde tamamladı.

İkinci Çeyrek ve Farkın Artışı

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş, 13. dakikayı 31-29 üstün geçti. Ancak devre arasında yapılan atışlarla ve kenardan gelen oyuncuların katkısıyla Fenerbahçe, devreyi 53-41 önde kapattı.

İkinci Yarının Heyecanı

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 27. dakikaya kadar farkı 58-56’ya kadar indirdi. Fakat Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis ve Mays ile kaydettiği dış atışlarla avantajı elinde tutarak final periyoduna 66-65 önde gitti.

Son Çeyrek ve Maçın Sonucu

Son çeyreğe Yiğit Arslan’ın üçlükleriyle başlayan Beşiktaş, 33. dakikada öne geçti: 70-71. Ancak Fenerbahçe Beko, Hall ve Colson ile üst üste basketler bularak farkı 10 sayıya çıkararak maçı 90-79 kazanmayı başardı.

Öte yandan, Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Errick McCollum, karşılaşmayı tribünden takip etti.