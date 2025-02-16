Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 19:00
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nı Kazandı

11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81'lik skorla mağlup ederek ING Erkekler Türkiye Kupasına sahip oldu.

Kupanın verildiği törende, Fenerbahçe Beko'nun üst üste ikinci kez kazandığı bu önemli başarıda, oyuncularına madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric, kupayı kaldırdıktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Aynı zamanda, Beşiktaş Fibabanka'ya plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay verdi.

Finalin En Değerli Oyuncusu

Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görülen Nigel Hayes Davis, ödülünü AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan aldı.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Sarp, "AJet olarak bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Almaya da devam edeceğiz. Böyle güzel bir finalde sponsor olarak bulunmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Kerem Sarp, ayrıca bu organizasyonun Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik anlamda tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti. "İnşallah önümüzdeki hafta oynanacak milli maçta da milli takımımız sahadan zaferle ayrılır," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Derbide Galatasaray'ı 80-74 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı
2
Iğdır FK Galibiyetini Kutlarken, Teknik Direktörlerden Açıklamalar Geldi
3
Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Geçti
4
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nı 9. Kez Kazandı
5
Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarıyı Önde Tamamladı: 1-0
6
Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0'la Geçti
7
Gaziantep FK Yarını Sivasspor ile Müsabakaya Çıkıyor

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor