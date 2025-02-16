Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nı Kazandı

11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81'lik skorla mağlup ederek ING Erkekler Türkiye Kupasına sahip oldu.

Kupanın verildiği törende, Fenerbahçe Beko'nun üst üste ikinci kez kazandığı bu önemli başarıda, oyuncularına madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric, kupayı kaldırdıktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Aynı zamanda, Beşiktaş Fibabanka'ya plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay verdi.

Finalin En Değerli Oyuncusu

Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görülen Nigel Hayes Davis, ödülünü AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan aldı.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Sarp, "AJet olarak bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Almaya da devam edeceğiz. Böyle güzel bir finalde sponsor olarak bulunmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Kerem Sarp, ayrıca bu organizasyonun Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik anlamda tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti. "İnşallah önümüzdeki hafta oynanacak milli maçta da milli takımımız sahadan zaferle ayrılır," ifadelerini kullandı.