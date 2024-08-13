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Fenerbahçe Beko, Mert Emre Ekşioğlu ile 2 Yıl Daha Devam Ediyor

Mert Emre Ekşioğlu, Fenerbahçe Beko ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Genç yetenek, kulüple geleceğe güvenle bakıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:39
Fenerbahçe Beko, Mert Emre Ekşioğlu ile 2 Yıl Daha Devam Ediyor

Fenerbahçe Beko'dan Genç Yıldız İçin Yeni Sözleşme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, genç yetenek Mert Emre Ekşioğlu ile sözleşmesini 2 yıl uzattığını duyurdu.

Kulüpten Yapılan Açıklama

Sarı-lacivertli kulüp, Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıklarken, "Altyapımızdan gelen bu değerli oyuncu, geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla hem Fenerbahçe Beko hem de Fenerbahçe Koleji Novotel takımlarında mücadele etmiştir." dedi.

Genç Yetenek Geçmiş Sezon Performansı

22 yaşındaki şutör, Fenerbahçe Koleji Novotel'de Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele ederken, Fenerbahçe Beko’ya da Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası liglerinde önemli katkılarda bulundu.

Fenerbahçe Beko, genç oyuncusuyla geleceğe umutla bakıyor.

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