Fenerbahçe Beko, Monaco'yu deplasmanda mağlup ederek Final Four'a uçtu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.

Mücadelede Neler Oldu?

Kıyasıya geçen mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe Beko 44-39 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Monaco oyunu dengelemeye çalıştı ve farkı 2 sayıya kadar indirdi. Ancak son çeyrekte Fenerbahçe Beko oyunu kontrol altına aldı ve maçı 80-79 kazanmayı başardı.

Bu Sonuçla:

Fenerbahçe Beko, 2018 yılından sonra ilk kez THY Euroleague Final Four'a yükseldi. Sarı-lacivertliler, Final Four'da rakibini 18-20 Mayıs tarihleri arasında Köln'de belirleyecek.

Maçın Öne çıkan İstatistikleri:

Fenerbahçe Beko: 80 sayı, 24 ribaund, 20 asist

Monaco: 79 sayı, 28 ribaund, 19 asist

Fenerbahçe Beko'nun Final Four'daki Rakibi Kim Olacak?

Fenerbahçe Beko'nun Final Four'daki rakibi, yarın oynanacak olan Anadolu Efes - Olimpia Milano maçının sonucuna göre belli olacak. Anadolu Efes seride 2-2.