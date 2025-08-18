Fenerbahçe Beko'nun 2025-2026 Hazırlık Programı Açıklandı

Fenerbahçe Beko'nun 2025-2026 sezonu hazırlıkları netleşti

İlk idman 25 Ağustos, hazırlık maçları 4 Eylül'de başlıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon öncesi hazırlık programını duyurdu. Takım, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 25 Ağustos Pazartesi günü yapacağı ilk idmanla başlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında toplam 6 hazırlık maçı oynanacak. Hazırlık programı ve karşılaşma takvimi şöyle:

4 Eylül Perşembe, 19.00: Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Eylül Pazartesi, 19.00: Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

13 Eylül Cumartesi, 19.00: Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17 Eylül Çarşamba, 19.30: AEK-Fenerbahçe Beko (SUNEL Arena) - Girit Turnuvası

19 Eylül Cuma, 18.00: Fenerbahçe-Kızılyıldız (Heraklion Arena)

21 Eylül Pazar, 18.00-20.30: Olympiakos veya EA7 Emporio Armani Milan (Heraklion Arena)

Kulübün açıklaması, sarı-lacivertli ekip için sezon öncesi hazırlık sürecinin planlı ve yoğun bir takvim öngördüğünü gösteriyor.