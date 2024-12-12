Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 99-69 Yenildi

Fenerbahçe Beko, Monaco'ya Yenilerek Moral Kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi Monaco karşısında beklenmeyen bir mağlubiyet aldı. Maç, 99-69'luk skorla sona ererken, sarı-lacivertli takım organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Monaco ise bu sonuçla birlikte 10. galibiyetine ulaştı.

Maçın Özeti

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Fenerbahçe Beko pota altını iyi kullanmaya çalıştı. İlk periyodu 19-17 önde kapatan Fenerbahçe, Hayes-Davis ile 11 sayı buldu. Ancak ikinci çeyrekte Monaco, Baldwin-Sertaç Şanlı ikilisinin kazandırdığı sayılara rağmen, hücumda etkinliğini artırarak soyunma odasına 43-38 önde girdi.

Üçüncü periyotta 5-0'lık bir seri yakalayan konuk ekip, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıyarak durumu 38-48 yaptı. Fenerbahçe Beko, farkı 6 sayıya (44-50) düşürse de Mike James'in etkili oyunu sonucu Monaco, son çeyreğe 72-54 önde girdi.

Son periyotta rahat bir performans sergileyen Monaco, farkı 32 sayıya kadar çıkardı ve maçı 99-69 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Monaco'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle maça katılamadı ve mücadeleyi saha kenarından izledi.

Taraftarın Tepkisi

Karşılaşma sırasında Fenerbahçe taraftarı, kulübün başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Özellikle Monaco'nun farkı açmaya başladığı dördüncü çeyrekte yükselen sesler, başkan Koç ve yönetimi istemeyen tezahüratlar şeklinde kendini gösterdi. Taraftarlar ayrıca, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de destek verdi.