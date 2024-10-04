Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Beko ve Olympiakos Arasındaki Mücadele

THY Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe Beko, Yunan ekip Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi 82-71'lik skorla kazandı.

Maçın İlk Çeyreği

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Marjanovic'in pota altında kaydettiği üst üste basketlerle 17-13'lük skorla ilk çeyreği önde kapattı.

İkinci Çeyrek ve Olympiakos’un Hızlı Hücumu

İkinci çeyrekte Olympiakos, hızlı hücumlarla etkili oldu ve devre arasına 36-32'lik skor avantajıyla gitti.

Üçüncü Çeyrek: Fenerbahçe'nin Serisi

Üçüncü çeyrekte Baldwin'in etkili performansıyla Fenerbahçe Beko, 10-0'lık bir seri elde etti ve üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Son çeyreğe 57-56 önde girdi.

Son Çeyrek ve Galibiyet

Maçın son çeyreğinde sarı-lacivertli ekip, 8-0'lık bir seri yakalayarak durumu 73-65'e getirdi. Kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başaran Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 82-71'lik sonuçla kazandı ve sezonu galibiyetle açtı.

Sakatlık Durumu ve İzleyiciler

Karşılaşmanın ilk periyodunda Wilbekin'in sakatlanması sonrası maça devam edemediği belirtildi. Oyuncunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerle açıklığa kavuşacak. Ayrıca, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu keyifli mücadeleyi izleyenler arasındaydı.