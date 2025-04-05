Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 94-85 Yenerek Süper Ligdeki İhtişamını Sürdürüyor

Fenerbahçe Beko, Zorlu Maçta Galip Geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında gerçekleşen karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki yükselişini sürdürdü.

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İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta, Fenerbahçe Beko'nun etkili oyun anlayışı ve güçlü savunması, galibiyeti getiren faktörler arasında yer aldı. Türk Telekom ise tüm gayretine rağmen deplasmanda istediği sonucu alamadı.

Fenerbahçe'nin bu zaferi, taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı ve takımın motivasyonunu artırdı. Ligin gidişatı açısından bu galibiyet oldukça önemli bir yere sahip.