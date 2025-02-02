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Fenerbahçe Beko, Yalovaspor Basketbol'u 100-94 Yenerek Galibiyetini Tamamladı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 17. hafta maçında Yalovaspor Basketbol'u 100-94 ile geçti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:26
Fenerbahçe Beko, Yalovaspor Basketbol'u 100-94 Yenerek Galibiyetini Tamamladı

Fenerbahçe Beko'dan Kritik Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Yalovaspor Basketbol ile karşılaştı. Maç sonunda Fenerbahçe Beko, rakibini 100-94lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu zorlu karşılaşma, Fenerbahçe'nin güçlü performansıyla dikkat çekti. Taraftarlarının da desteğiyle sahasında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Maçın Detayları

Maç boyunca her iki takım da sahada mücadeleci bir oyun sergiledi. Bunun sonucunda Fenerbahçe Beko, yüksek skorlu bir maçta Yalovaspor'u geçmeyi başardı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hedeflediği başarılar için önemli bir adım daha atmış oldu.

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