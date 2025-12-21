DOLAR
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazırlıklarını başlattı

Fenerbahçe, 23 Aralık'taki Beşiktaş derbisi öncesi Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde antrenmanlara başladı; hazırlıklar yarın tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:21
Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

