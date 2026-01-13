Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında yarın saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını tamamladı.

