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Fenerbahçe, Bodrum FK'yi Evinde 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:34
Fenerbahçe, Bodrum FK'yi Evinde 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Bodrum FK'yi Mağlup Etti

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı.

Ülker Stadyumu'nda Goller Atıldı

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen maçta, Fenerbahçe'nin gollerini Yusuf En-Nesyri ve Edin Dzeko kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 20'ye çıkarırken, Bodrum FK'nın puanı 10'da kaldı.

Gol Yemedikleri 6. Maç

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 9 maçta 6. galibiyetini elde etti ve bu müsabakalarda gol yemeden oynadı. Önceki galibiyetlerini Adana Demirspor (1-0), Çaykur Rizespor (5-0), Corendon Alanyaspor (3-0), Kasımpaşa (2-0) ve Onvo Antalyaspor (2-0) gibi skorlara sahipti.

Yusuf En-Nesyri'nin İkinci Golü

Faslı oyuncu Yusuf En-Nesyri, ligdeki ilk golünü 2. haftada Göztepe karşısında kaydetmişti. Bodrum FK karşısında da gol atarak üst üste 2 maçta da skora katkıda bulundu.

Edin Dzeko'nun Dönüşü

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, 2 maç aradan sonra golle buluşmuş ve bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 golü daha bulunan Dzeko, toplamda 10 golle sezonu tamamlıyor.

Mourinho'dan Stratejik Değişiklikler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç içinde aynı anda 4 değişiklik yaparak takımını sahada güçlendirdi. Bu değişiklikler ile İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin, İsmail Yüksek ve En-Nesyri kenara alındı.

Oğuz Aydın'ın Doğum Günü Mücadelesi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Aydın, 27 Ekim doğum günü olan günde sahaya çıkarak mücadele etti. Oğuz, bu sezon ki ilk 7 maçında süre almamış, Adana Demirspor maçında sadece 1 dakika görev almıştı.

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