Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamak için elinden geleni yapıyor

Fenerbahçe şampiyonluk sıralamasında ilk sırada yer alırken devre arası transferler çalışmalarında Fenerbahçe'de stoper ve orta saha için adaylarını açıkladı. En büyük adaylardan olan Çağlar Söyüncü'nün ikna edilememesi durmu ele alındığında Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Stefan Savic, Stoper bölgesine devre arasında çalışmalar olacağı belirtildi.



RADE KRUNIC TRANSFERİ HIZLANDI

Orta sahaya eklemelerde yapan Fenerbahçe, ilk sırada Rade Krunıc bulunuyor. Sarı lacivertli takım bosnalı oyuncunun peşinde giderken takımıyla uzun zamandır anlaşmazlıklar yaşadığından ötürü takımına dahil etmeye çalışıyor. İtalya Serie A ekibi Milan ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu için Sarı-lacivertli ekibin 4 milyon Euro altında bir bonservis bedeliyle transfer yapılması bekleniyor.





FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR

Fenerbahçe takımında transfer hazırlıkları devam ederken 14 yabancı hakkı dolan takımda ayrılıklar olması bekleniyor. Ryan Kent, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde bulunurken Avrupa Şampiyonası'nda Belçika forması giyen EURO 2024'te yer alacak Michy Batshuayi'nin de takımdan ayrılacağı haberleri geliyor.

