Fenerbahçe'de 4 Değişiklik, Ahmet Çalık Anısına Koreografi

Fenerbahçe'de Kadroda 4 Değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Jose Mourinho, son maça göre kadroda biri zorunlu olmak üzere 4 değişiklik yaptı. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynandı.

Ex Fenerbahçeliler Arasında Öne Çıkanlar

Geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor'a karşı alınan 2-1'lik galibiyet sonrası, Fenerbahçe'de bazı oyuncular değiştirildi. Sofyan Amrabat sarı kart cezası nedeniyle bu maçta yer almazken, Osayi-Samuel, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat yedekler arasında yer aldı. Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe’nin Yeni Dizilişi

Fenerbahçe, bu maçta 3-4-1-2 sistemiyle sahaya çıkarken, kalede Livakovic'e şans tanıdı. Savunma üçlüsü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'dan oluştu. Sağ kanat bek Oğuz Aydın, sol kanat bek Filip Kostic olarak görev aldı. Orta sahada Szymanski ve Fred ikilisi, forvet arkasında ise Dusan Tadic pozisyon aldı. Fenerbahçe'nin ileri ikilisi Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'den oluştu.

Sakatların Dönüşü

Kadroda sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Ismail Yüksek yer almadı. Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı, yaklaşık 1 ay aradan sonra takımda görmekten mutluluk duydu.

Ahmet Çalık Anısına Koreografi

Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Kale arkasında gerçekleştirilen dev koreografide, Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Çalık'ın fotoğrafı açıldı. Konyasporlu futbolcular, "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla sahaya çıkarken, Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyleyerek, "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de büyük alkış aldı.