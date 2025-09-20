Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu İbra Edildi — Olağanüstü Genel Kurul

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan Ali Koç ve yönetimi mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi; borç 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu Oy Çokluğuyla İbra Edildi

Genel Kuruldan Öne Çıkanlar

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, kulübün 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini kongre üyelerine aktardı.

Mali Bilgilendirme ve Denetim Kurulu

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak, kulübün finansal yapısıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Zaman kaybetmemek amacıyla denetim kurulu raporunun tamamının okunmaması yönündeki önerge üyelerin oylamasına sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün borcunu 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira olarak açıkladı.

Oylama Süreci ve Sonuç

Kongre üyeleri, faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından söz aldı. Konuşmaların ardından 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu.

Yapılan oylamalar sonucunda kongre üyeleri başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti.

