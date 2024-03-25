Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı: Hollanda basınına açıkladı

Fenerbahçe'nin 2023 kış transfer döneminde Serie A'nın köklü kulüplerinden Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle mecburiyetten zaman zaman stoper pozisyonunda da görev yapan genç Hollandalı, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın takımın jokerleri arasında yer aldı. Bu performansıyla adından sıkça söz ettiren Oosterwolde, transfer söylentileriyle de gündemde kalmaya devam ediyor.







OOSTERWOLDE, TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANAN OLAYLARI ANLATTI!





Fenerbahçe'nin formda isimlerinden Jayden Oosterwolde, Trabzonspor maçının ardından yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. 22 yaşındaki futbolcu, yaşanan olayları şu şekilde ifade etti: "Hakem maçı bitirdiğinde ve galibiyeti kutlamaya başladığımızda, sahaya doğru koşarak gelen insanları gördüm. İlk dikkatimi çeken, elinde silahı olan maskeli bir adamdı. Ne olduğunu anlamadan etrafımız, Trabzonspor taraftarları ve onları durdurmaya çalışan görevlilerle çevrildi. Tek düşünebildiğimiz, birbirimizi güvenli bir yere götürmekti."

Maç sonu görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen Oosterwolde, olay anını detaylandırdı. Oosterwolde, "Takım arkadaşıma doğru koşan silahlı ve maskeli bu taraftarın kafasına tekme atmadım. Ancak yere yatırıldığında, kendimizi büyük bir tehdit altında hissettiğimiz için ona tekme attım, kabul ediyorum. Elinde silah olması tehlikeliydi ve daha fazla zarar vermemesini sağlamak istedim. Sonrasında görüntüleri inceledim ve yakından bakarsanız, kafasına tekme atmadığımı görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Yıldız futbolcu Jayden Oosterwolde, verdiği demeçte transfer sorularını da yanıtladı. Özellikle ara transfer döneminde kendisine yönelik ilginin olduğunu belirten Oosterwolde, neden Fenerbahçe'den ayrılmadığına dair soruya ilginç bir cevap verdi. "Çünkü öncelikle Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyen genç oyuncu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Eğer iyi bir kulüp gelirse, Fenerbahçe ve benimle anlaşırlarsa bu da bir seçenek olabilir."