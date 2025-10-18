Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan 'Kayışdağı'nı Satın, Borcu Kapatın' Çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan eski başkan Aziz Yıldırım, Kayışdağı'ndaki gayrimenkul projesi planlanan arazinin satışının bankaya olan borcu kapatmak için kullanılmasını önerdi.

Toplantıda sert çıkış: "Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali"

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde söz alan Yıldırım, kendisinden önce konuşan eski başkan Ali Koç için, "Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali. Ama hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun, vurma. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun demedim, arkadaşlarım da demedi, böyle söylediysek şerefsizim. Ama söylemediysek bizi ima edenler de şerefsizdir." diyerek başladı.

Yıldırım, kulübe hizmetini ve 3 Temmuz sürecine ilişkin değerlendirmelerini de yineleyerek, "Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kalmıştır" ifadelerini kullandı ve 3 Temmuz'u ülkeye yönelik bir operasyonun başlangıcı olarak niteledi.

Kayışdağı önerisi: "Ben geçen araştırdım 70 milyona hemen satarız"

Yıldırım, Kayışdağı arazisiyle ilgili somut öneriyi şöyle dile getirdi: "Kayışdağı'ndaki arsayı Aziz Yıldırım ve arkadaşları 35 milyon dolara aldı. Biz burayı satıp banka borcunu kapatacağız.' deyin. Satın Kayışdağı'nı, banka borcunu kapatın. Ben geçen araştırdım 70 milyona hemen satarız."

Yıldırım, ayrıca Ülker ile yapılmış olması gereken paylaşım, Emlak Konut anlaşmaları ve potansiyel gelir kalemleri hakkında yönetimden şeffaflık talep etti: "2 arsada 150 milyon avro gelir gelecek dediniz. O zaman bir arsada 70 milyon avro gelir oluyor. Bununla ne yapacağınızı anlatsanıza."

Mali tablo ve geçmiş döneme çağrı

Eski başkan, kulübün geçmiş mali durumuna dair karşılaştırma isteyerek, "'632 milyon avro borç bıraktın' dediler. En son Hamdi Akın burada 347 milyon Avro dedi. 632'den 347'ye nasıl düştük ya. Sadettin Saran ve arkadaşları sizlerden ricam, 2018'de Aziz Yıldırım ve arkadaşları bu kulübü ne kadar borçla bıraktı, aktifinde ne kadar mal vardı, bunu da tespit edin, rica ediyorum." dedi.

Yönetimin yapacağı sermaye artırımı konusunda da netlik talep eden Yıldırım, "Sermaye artırımı yapmayın demiyoruz, 'yapacağız' deyin ve izin alın. Bu hafta içinde bunları yapıp kongrede anlatın. Kimse itiraz etmez." şeklinde konuştu.

Satışlar, projeler ve talepler

Yıldırım, görev süresinde yapılan veya planlanan gayrimenkul alım-satımlarını savunarak, "Yetki aldıktan sonra Fenerbahçe'nin malını satmadım. 550 dönüme yakın arsa aldım. Bugün arsalar herhalde 200 milyon doların üzerinde." dedi ve kulübe bırakılan taşınmazların doğru yönetilmesini istedi.

Ayrıca şu konulara dikkat çekti: "8 tane villa vardı sattınız, Suadiye'de 2 ev vardı sattınız. Niye sattınız, kaça sattınız." Edirne, Kayseri Erciyes, Antalya ve Sapanca'daki yarım kalan projelerin tamamlanabileceğini, gerektiğinde şahsi katkı ve destek sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Son sözler ve beklentiler

Yıldırım, toplantıyı şu çağrıyla bitirdi: "Ataşehir'i yapalım, Kayışdağı'nı da satalım ve borcu kapatalım." Ayrıca Sadettin Saran'a seslenerek, locayla ilgili iddialara dair açıklama talep etti: "Bir de Sadettin Bey, siz kongrede bir laf ettiniz, 'Siz locada FETÖ'cülerle otururken ben ifade veriyordum.' dediniz. Ben o dönem hapisteydim. Bunu da bir açarsanız sevinirim."

