Fenerbahçe'de peş peşe sakatlıklar!

Fenerbahçe'den peş peşe sakatlık haberleri gelmeye başladı! Maç öncesi kadro dışı kaldılar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI LACİVERTLİ TAKIMDA PEŞ PŞEE SAKATLIKLAR

Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sarı lacivertli takım Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takımda maç öncesinde Osayi Samuel kadro dışı bırakıldı. İrfan Can Kahveci de sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Osayi Samuel'in sakatlığından daha ciddi sakatlık yaşadığı belirtilen Kahveci sahadan 2 hafta uzak kalacak. Milli futbolcunun arka adelesinde yırtık olduğu öğrenildi.





Yaşadığı sakatlık sonrasında antrenman çalışmalarına başlayan Fred de maç öncesinde kadroya dahil edilmedi. İddialara göre Fred'in riske edilmek istenmediği öğrenildi. İrfan Can Kahveci bu sezon sarı lacivertli formayla 36 maça çıktı ve 13 gol 10 asisti kariyerine yazdırdı. Osayi Samuel de bu sezon formayla 24 maça çıktı ve 2 gol 4 asisti kariyerine yazdırdı. Sakatlık yaşayan iki futbolcu bu sezonda şimdiyekadar 29 gol katkı sağladı. Sarı lacivertli takımda sarı kart alarmı da yaşanıyor. Cengiz Ünder, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Michy Batshuayi sarı kart sınırında. Bu isimler eğer bir tane sarı kart görürse önümüzdeki hafta Hatayspor maçına çıkamayacak.