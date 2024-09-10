Fenerbahçe'de Sürpriz Ayrılık: Yeni Transfer Luka Samanic Gidiyor, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

Sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Hırvat uzun Luka Samanic ile yolları ayırmayı planladığı ve yerine NBA tecrübesi bulunan Khem Birch ile anlaşmaya vardığı bildirildi.



Son olarak Sports Digitale'in haberine göre, Fenerbahçe Beko'nun Luka Samanic ile beklenenden daha kısa sürede yollarını ayırmayı düşündüğü belirtildi. Ağustos ayında takıma katılan Hırvat oyuncunun performansından memnun kalmayan sarı-lacivertlilerin, yeni bir hamle yapmak üzere olduğu vurgulandı.

UTAH JAZZ'DAN GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Ağustos ayında NBA ekibi Utah Jazz'da forma giyen Luka Samanic ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. NBA tecrübesi bulunan ve yetenekleriyle dikkat çeken Hırvat basketbolcunun, Fenerbahçe’deki geleceği kısa sürdü. Yeni sezonda Fenerbahçe’nin EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi’ndeki iddialı hedeflerine katkı sağlaması beklenen Samanic, sarı-lacivertli yönetim ve teknik ekibin beklentilerini karşılayamamış gibi görünüyor.

YERİNE GELECEK İSİM: KHEM BIRCH

Fenerbahçe Beko'nun, Luka Samanic'in yerine Kanadalı uzun Khem Birch ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. NBA’de Orlando Magic ve Toronto Raptors gibi takımlarda forma giyen deneyimli uzun, Fenerbahçe’nin pota altındaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Khem Birch, savunma becerileri, ribauntlardaki etkinliği ve fiziksel gücüyle dikkat çeken bir oyuncu. Fenerbahçe, Samanic’in yerine Birch’i kadrosuna katarak, EuroLeague’deki şampiyonluk mücadelesine daha güçlü bir şekilde devam etmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİ BÜYÜK

Yeni sezonda EuroLeague'de yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius liderliğinde kadrosunu yenileyerek iddialı bir ekip kurma yolunda. Bu doğrultuda yapılan transfer hamleleri, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ses getirmeyi hedefliyor.

Samanic’in takımdan ayrılması durumunda, Khem Birch hamlesi Fenerbahçe’nin savunma hattında önemli bir fark yaratabilir.

Gelecek günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.