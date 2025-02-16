Fenerbahçe'den Rekor Kıran Atletlere Tebrik Mesajı

Fenerbahçe, hafta içindeki organizasyonlarda rekor kıran ve madalya kazanan atletlerini tebrik etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:37
Fenerbahçe'den Rekor Kıran Atletlere Tebrik Mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Rekor Kıran Atletlerini Kutladı

Fenerbahçe Kulübü, bu hafta gerçekleştirilen organizasyonlarda rekor kıran ve madalya kazanan sporcularını tebrik etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'dan madalya ile dönen Ersu Şaşma, ABD'de mücadele eden milli atlet Oğuz Uyar ve 2025 BU David Hemery Valentine Invitational Women's 1 Mile Run Yarışları’nda yarışan Şilan Ayyıldız’ın büyük başarılarına dikkat çekildi.

Rekorlar ve Başarılar

Açıklamada, Ersu Şaşma’nın Lille Metropolle yarışlarında Türkiye rekorunu kırdığı, Oğuz Uyar’ın 200 metrede büyükler Türkiye rekorunu eline aldığı, Şilan Ayyıldız’ın ise Ulusal Üniversite Sporları Birliği rekorunu kırdığı vurgulandı.

Sarı-lacivertliler, Büyükler Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan Salih Teksöz, Ömer Faruk Bozdağ ile madalya kazanan Bahar Yıldırım, Kadriye Dilek Durmuş, Derya Kunur, Ayetullah Aslanhan, İlyas Çanakçı, Eren Keser ve Elif Ilgaz’ı da unutmayarak kutladı.

Fenerbahçe'nin Başarı Vurgusu

Kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şampiyon sporcular yetiştirme misyonuyla hareket eden 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' Fenerbahçemizin rekortmen sporcuları, dünyanın dört bir yanında kırdıkları rekorlarla ülkesinin medarıiftiharı olmaya devam ediyor. Bu arma altında verdiği mücadele ile ülkesinin ve camiasının gurur kaynağı olan atletlerimiz, Türk sporuna ve sporcusuna verdikleri değerle Fenerbahçe'nin gururunu artırmaya devam ediyor. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

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