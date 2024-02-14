Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için sürpriz açıklama

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona adeta bomba bir giriş sağlarken Szymanski son zamanlarda performansında düşüş yaşanıyor. 24 yaşındaki futbolcu formsuz olasada Avrupa kulüpleri, onun genel performansının potansiyelin farkında olduğu yorumlandı.



Avrupa kulübüyle anılan Sebastian Szymanski için sürpriz açıklamalar yapılırken Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarnecki Polonya basınından Weszlo'ye açıklamasıyla transfer olacağı yer hakkında yorumlar yapıldı. Bayer Leverkusen şu anda çok iyi sezon geçirdiğini belirten Czarniecki, böyle harika bir sezon sonunda her zaman birkaç ayrılık olacağına ve hazırlıklar yapıldığını açıkadı. Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefine değinilirken Szymanski'nin transfer olacağı yer hakkında kesinlik söz konusu değildir.





26 GOLE İSMİNİ YAZDIRDI

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha, beş maça skor katkısında bulunmazken Fenerbahçe şampiyonluk yarışında anahtar isim olarak yerini aldı. 24 yaşındaki genç isim ise sarı lacivert formasıyla 38 karşılaşmada yerini alarak 12 gol attı ve 14 asistle ismini duyurdu.



DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçeli kulüp üzerinde yaz transferleri yaşanırken Rusya kulübüne Dinamo Moskova'ya Poloyalı yıldızın bonservisi için 9.75 milyon euro ödemesi yapılıyor. Trendyol Süper Lig üzerinde sergilenen performans üzerine değerini kısa sürede yükseltirken orta sahanın önemli ismin güncel piyasa değerinin 20 milyon euro olarak hesaplandığı duyuruldu.

