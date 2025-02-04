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Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'a Destek Mesajı

Fenerbahçe, WNBA takımı Phoenix Mercury'ye transfer olan Sevgi Uzun'a destek mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:42
Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'a Destek Mesajı

Fenerbahçe, Sevgi Uzun için Özel Destek Mesajı Yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Phoenix Mercury'ye “takasla” transfer olan milli oyuncu Sevgi Uzun için anlamlı bir destek mesajı yayımladı.

Paylaşımda, “Sevgi Uzun, WNBA'deki gururumuz olmaya devam edecek. 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyerek camiamıza büyük bir gurur yaşatan başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2025 yazında Phoenix Mercury forması ile yaşattığı gururu arttırarak devam ettirecek.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Oyuncumuz Sevgi Uzun'a 2024-25 sezonunun kalan kısmında çubuklu formamızla başarılar diliyoruz. 2025 yazında WNBA'de göstereceği performansla camiamızın bir kez daha gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz.” denildi.

Sevgi Uzun'un Performansı

Geçen sezon Dallas Wings ile hazırlık kampı anlaşması imzalayan Sevgi Uzun, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı formasıyla bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10,2 sayı, 2,7 ribaunt ve 5,2 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.

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