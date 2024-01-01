Fenerbahçe'den Süper Kupa'ya ilişkin flaş açıklama

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Süper Kupa finalinin iptaline ilişkin önemli bir bildiri yayımladı. Önceden planlanan karşılaşma, Atatürk tişörtleri ve pankartlarına müsaade edilmemesi nedeniyle Riyad'da gerçekleştirilemeyecek. Kulüp, yaşanan hadiselerle ilgili duyarlılıklarını vurgulayarak, sürecin sadece iki kulübün taleplerinin reddedilmesiyle sınırlı olmadığını ifade etti.





Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında, 29 Aralık 2023'te planlanan Süper Kupa finali ve yaşananlar hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Kulüp, milletin yanlarında olduğunu belirterek, ülkeleri, Cumhuriyetleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve spor kulüplerini değerler olarak gördüklerini belirtti.





Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan olumsuzlukların sadece tartışmaya kapalı değerlerle ilgili hassasiyetlerden kaynaklandığını ve bu olayın ötesinde başka bir niyet taşımadığını ifade etti. Süper Kupa finalinin iptali sonrası gündemin, dış politika, siyaset veya komplo teorileriyle hiçbir alakası olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, sporun siyasetten ayrı olması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda yanlış tartışmaların bir an önce bitmesini ve herkesin sağduyu ile davranmasını talep etti. Ayrıca, Süper Kupa finali organizasyonundaki sorunların sadece iki kulübün taleplerinin reddedilmesinden ibaret olmadığına dikkat çekildi. Maça çıkmama kararı alınmasına rağmen sadece Fenerbahçe ve yöneticilerini hedef alan gerçek dışı iddialara karşı hukuki adımların atılacağı ifade edildi.