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Fenerbahçe'den THY Avrupa Ligi'ne Sert Tepki: Erteleme Kararı Suistimale Açık

Fenerbahçe, Paris Basketbol maçının ertelenmesine sert tepki gösterdi, kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:58
Fenerbahçe'den THY Avrupa Ligi'ne Sert Tepki: Erteleme Kararı Suistimale Açık

Fenerbahçe Kulübü'nden THY Avrupa Ligi'ne Tepki

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi yönetiminin 17. haftada Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko arasında oynanması planlanan maçın ertelendiğine tepki gösterdi. Kulüp, karşılaşmanın rakip takım oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelendiğini ifade ederek, bu kararın suistimale açık bir zemin hazırladığını vurguladı.

Maçın Ertelenme Sebepleri

Paris Basketbol'un, sahaya çıkabilecek oyuncu sayısının 8'in altına düşmesi gerekçesiyle karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün yaşanan durumun, organizasyonun ciddiyetiyle bağdaşmadığı" ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Endişeleri

Açıklamada, sezon boyunca artan karşılaşma sayısının takımları geniş kadrolar bulundurmaya zorladığına dikkat çekildi. Özellikle Kovid-19 döneminde alınan erteleme kararlarının ciddiyetle ele alınması gerektiği vurgulandı.

Gereken Tedbirlerin Alınması Gerektiği İfadeleri

Fenerbahçe, Avrupa Ligi yönetiminin, böyle durumlar için sezon başında gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, "Bu ve benzeri durumları öngörerek, müsabakaların devamlılığını sağlayacak gerekli tedbirleri almak Avrupa Ligi yönetiminin başlıca görevlerindendir," ifadesinde bulundu.

Taraftarlar Üzerindeki Etki

Fenerbahçe Beko, sezon boyunca hastalık ve sakatlıklara rağmen mücadele etmeye devam ettiğini belirtti ve taraftarların yaşadığı mağduriyetin kendileri için en önemli noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. Kulüp, alınan bu kararın ileride benzer durumları teşvik edebileceğini de sözlerine ekledi.

Sarı-lacivertli kafilenin karşılaşmanın erteleme kararının ardından geç saatlerde İstanbul'a döndüğü belirtildi.

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