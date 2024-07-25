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Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye İmza Töreni

Fenerbahçe, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenleyerek önemli bir futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:46
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye İmza Töreni

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, İspanyol kulübü Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için Ülker Stadı'nda bir imza töreni gerçekleştirdi. Törene Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sportif Direktör Mario Branco ve kulüp başkanı Ali Koç katıldı.

Yüksek Bonservis ve Hedefler

İmza töreninde konuşan Acun Ilıcalı, En-Nesyri'nin Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelli futbolcusu olduğunu belirtti. Transfer sürecinin uzun sürdüğünü vurgulayan Ilıcalı, "Bu tür görüşmelerin gizlilik içinde yürütülmesi önemlidir. En-Nesyri ile 3-4 hafta önce görüştüğümüzde, sıcak bir yaklaşım sergiledi ve hemen anlaşma sağladık," dedi.

Transfer Sürecinin Detayları

Futbolcunun bonservisinin 19.5 milyon avro olduğunu açıklayan Ilıcalı, "Bu, Fenerbahçe'nin en yüksek bütçeli kadrosunu oluşturuyor. Gerekirse oyuncu kadrosunu daha da güçlendireceğiz," ifadesini kullandı. Sevilla'ya yapılacak ödemelerin 4 yıl içinde 8 taksitle gerçekleştirileceğini ve bu durumun kendisini şaşırttığını dile getirdi.

Takımda Değişiklik Olacak mı?

Ilıcalı, kadrodaki oyunculara teklif gelip gelmediğine dair sorulara yanıt vererek, geçen sezon 99 puan topladıklarını hatırlattı. "Bu başarıyı yakalamış bir takımı neden bozalım? Başkanımızın önderliğinde, mantıklı bir teklif gelmedikçe oyuncu satmayı düşünmüyoruz," dedi.

Youssef En-Nesyri'nin Duyguları

İmza töreninde söz alan Youssef En-Nesyri, "Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Uzun zamandır takip ettiğim harika bir takıma geldim. Her şeyin yolunda gitmesini umuyorum ve taraftarımızı memnun etmek için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım," şeklinde konuştu.

Faslı golcü, başka transfer teklifleri aldığını belirterek, "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok memnunum; ancak kulüpler arası görüşmeler nedeniyle süreç biraz uzun sürdü," dedi. Ayrıca, burada daha önce oynadığını hatırlatarak, taraftarın desteğinin kendisi üzerinde yarattığı etkiyi anlattı.

Youssef En-Nesyri, imza töreninin sonunda kendisine ait olan gol sevinciyle basın mensuplarına poz vererek, yeni takımına olan bağlılığını gösterdi.

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