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Fenerbahçe, Diego Carlos'un Sağlık Kontrolünü Gerçekleştirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sağlık kontrolünden başarıyla geçti. Kontroller Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:55
Fenerbahçe, Diego Carlos'un Sağlık Kontrolünü Gerçekleştirdi

Fenerbahçe, Diego Carlos'un Sağlık Kontrolünü Gerçekleştirdi

Brezilyalı stoper Diego Carlos, Fenerbahçe'nin Aston Villa kulübünden transferinin ardından 3,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadroya katıldı. Yeni transfer, sağlık kontrolünden başarıyla geçti.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, kontroller Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. İlk olarak kan tetkikleri yapılan Carlos'un, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde detaylı muayeneleri yapıldı.

Kontroller arasında efor testi, akciğer kontrolü, kardiyak testler, radyolojik tetkikler ve MR çekimleri yer aldı. Tüm tetkiklerin sonuçlarının olumlu olması, Fenerbahçe camiasında büyük bir sevinç yarattı.

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