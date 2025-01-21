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Fenerbahçe, Diego Carlos'un Transferinde Anlaşmaya Vardı

Fenerbahçe, Aston Villa'nın savunma oyuncusu Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı ve oyuncu İstanbul'a davet edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:05
Fenerbahçe, Diego Carlos'un Transferinde Anlaşmaya Vardı

Fenerbahçe, Diego Carlos'un Transferinde Anlaşmaya Vardı

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Diego Carlos ile transfer için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sağlık Kontrolleri ve İstanbul'a Davet

Açıklamada, Diego Carlos'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edildiği vurgulandı. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları için heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

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