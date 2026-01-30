Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e Kiraladı

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in Girona'daki kiralığının sona erdirildiğini ve sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transfer olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:25
Kulüpten yapılan açıklama

Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e kiralandığını resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Kulüp, transfer sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi ve oyuncuya sağlıklı, başarılı bir sezon dileğinde bulundu.

