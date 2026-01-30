Fernando Andrade Erzurumspor FK'ya İmza Attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı.

Transfer Haberi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, hücum hattına Brezilyalı oyuncu Fernando Andrade'yi kattı.

Kariyeri boyunca Porto, Sivasspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, bundan sonra mavi-beyazlı formayı terletecek.

Erzurumspor FK'nın yeni transferi Andrade ile Başkan Ahmet Dal'ın imza törenindeki anlar, kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kariyer ve Performans

Andrade, Süper Lig’de Sivasspor ve Çaykur Rizespor formalarıyla mücadele etti. FC Porto formasıyla da Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadı.

Son dönemde ise Trendyol 1. Lig’de Sakaryaspor ve Diyarbakır formalarıyla sahada olan Fernando Andrade, bu sezonun ilk yarısında Diyarbakır formasıyla 16 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

