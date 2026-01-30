Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Rakibi: Nottingham Forest

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, İngiliz ekip Nottingham Forest ile eşleşti.

Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız yaptı.

Bu turda rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Nottingham Forest’ı elemesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile mücadele edecek.

Son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubatta, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubatta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonu finali, 20 Mayısta İstanbulda Tüpraş Stadyumunda yapılacak.

Eşleşmeler

Fenerbahçe - Nottingham Forest

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız

Panathinaikos - Viktoria Plzen

Celtic - Stuttgart

Ludogorets - Ferencvaros

GNK Dinamo - Genk

Brann - Bologna

