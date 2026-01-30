Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Rakibi: Nottingham Forest

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off kura çekiminde Fenerbahçe, İngiliz ekip Nottingham Forest ile eşleşti; ilk maç 19 Şubat, rövanş 26 Şubat.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:58
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Rakibi: Nottingham Forest

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Rakibi: Nottingham Forest

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, İngiliz ekip Nottingham Forest ile eşleşti.

Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız yaptı.

Bu turda rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Nottingham Forest’ı elemesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile mücadele edecek.

Son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubatta, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubatta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonu finali, 20 Mayısta İstanbulda Tüpraş Stadyumunda yapılacak.

Eşleşmeler

Fenerbahçe - Nottingham Forest

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız

Panathinaikos - Viktoria Plzen

Celtic - Stuttgart

Ludogorets - Ferencvaros

GNK Dinamo - Genk

Brann - Bologna

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURUNDA FENERBAHÇE, İNGİLİZ EKİBİ NOTTİNGHAM FOREST İLE...

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURUNDA FENERBAHÇE, İNGİLİZ EKİBİ NOTTİNGHAM FOREST İLE EŞLEŞTİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, 1 Şubat'taki Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Jonathan Okoronkwo resmen Sivasspor'da
3
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e Kiraladı
4
Fernando Andrade Erzurumspor FK'ya İmza Attı
5
TFF: İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR ile stent greft revizyonu yapıldı
6
Murat Aksu, World Abilitysport Başkan Yardımcısı Seçildi
7
Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Ağırladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları