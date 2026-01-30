Jonathan Okoronkwo resmen Sivasspor'da

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte bu transfer, takımın hücum hattına güç katma hedefi olarak değerlendirildi.

İmza töreni

Sivas'a gelen Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde kulüp başkanı Burak Özçoban da yer aldı ve genç oyuncuyu kırmızı-beyazlı renklere bağlayan anlaşma resmiyet kazandı.

Kariyer ve istatistikler

13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da doğan Jonathan Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Profesyonel kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor formalarını giydi.

Okoronkwo, profesyonel kariyerinde bugüne kadar 80 resmi karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda toplam 23 gol kaydetti.

