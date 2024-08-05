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Fenerbahçe Fransa Yolcusu

Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için Fransa'ya hareket etti. Kadro detayları belli oldu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:02
Fenerbahçe Fransa Yolcusu

Fenerbahçe, Lille İçin Yola Çıktı

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Fransa'nın Lille takımıyla yapacağı karşılaşma için ülkeye ulaştı.

Son Antrenman ve Havalimanı Hareketi

Fenerbahçe, sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Özel uçakla Fransa'ya hareket eden takım, Lille kentinde konaklayacak.

Müsabakanın Tarih ve Saati

Fenerbahçe ile Lille arasında oynanacak olan mücadele, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin Lille Maçı İçin Kadrosu Belirlendi

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından belirlenen 24 kişilik Lille maçı kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan futbolcular şunlardır:

  • Dominik Livakovic
  • İrfan Can Eğribayat
  • Ertuğrul Çetin
  • Bright Osayi-Samuel
  • Mert Müldür
  • Çağlar Söyüncü
  • Alexander Djiku
  • Rodrigo Becao
  • Yusuf Akçiçek
  • Jayden Oosterwolde
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Rade Krunic
  • Bartuğ Elmaz
  • İsmail Yüksek
  • Sebastian Szymanski
  • Mert Hakan Yandaş
  • Miha Zajc
  • İrfan Can Kahveci
  • Oğuz Aydın
  • Dusan Tadic
  • Allan Saint-Maximin
  • Edin Dzeko
  • Youssef En-Nesyri
  • Cenk Tosun

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