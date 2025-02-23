Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Yabancı Futbolcuların Dominasyonu

Hedefte Yine Yabancılar Var!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi, futbolseverleri bir araya getirecek. Bu iki takım arasında oynanan son 11 sezondaki 24 derbide, skor yükünün büyük kısmını yabancı futbolcular üstlendi.

Yabancı Oyunculardan Rekor Performans

Geride kalan derbi mücadelelerinde, Galatasaray 22 gol atarken, Fenerbahçe 16 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan bir tanesi, Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu bir sırada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlanmıştır.

Toplamda atılan 38 golün 31'inin yabancı oyuncular tarafından kaydedildiği bu dönemde, Galatasaray yabancı futbolcularla 19 gol, Fenerbahçe ise 12 gol buldu. Türk futbolcular ise Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 3 golle sahne aldı.

24 Yabancı Oyuncu Gol Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde toplam 24 yabancı oyuncu gol attı. 2014-2015 sezonundan itibaren oynanan 24 derbide, Fenerbahçe'den 11, Galatasaray'dan ise 13 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Bu dönemde Fenerbahçe’den 4, Galatasaray’dan 2 Türk futbolcu rakip filelere gol atma başarısını gösterdi. Mevcut kadrolarında yer alan Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko, Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi daha önceki derbilerde de gollere imza atmışlardı.

Son 11 Sezondaki Derbi Sonuçları

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbilerin detayları ise şu şekilde: