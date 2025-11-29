Fenerbahçe - Galatasaray: Kadıköy'de 64. Randevu ve İstatistikler

Fenerbahçe - Galatasaray: Kadıköy'de 64. Randevu

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbiyle Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de 64. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yaşanacak mücadele, ezeli rekabette yeni bir sayfa açacak.

Kadıköy karnesi

Fenerbahçe Stadı’nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 63 maçta kozlarını paylaştı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar 14 kez galibiyet sevinci yaşadı. 19 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

Kadıköy’deki karşılaşmalarda Fenerbahçe’nin iç sahada attığı gol sayısı 115, Galatasaray’ın gol sayısı ise 77. Fenerbahçe, bu süreçte yapılan maçların 7'sinde gol atamazken; Kadıköy’de yapılan maçların sadece 5'i golsüz tamamlandı.

Lig maçları

Ezeli rakipler arasında Kadıköy’de oynanan 42 lig maçında Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 9 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki lig maçlarında sarı-lacivertliler 77 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 43 gol kaydetti.

20 yıllık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, 2000’li yılların başından itibaren Galatasaray’a sahasında büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılıların 22 Aralık 1999 tarihindeki 2-1’lik galibiyetinin ardından Fenerbahçe, rakibine 23 derbide kaybetmedi. Bu dönemde Fenerbahçe, 20'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet aldı, 8 kez berabere kaldı. Galatasaray bu seriyi 23 Şubat 2020'deki 3-1’lik sonuçla sonlandırdı.

Son maçlarda Galatasaray kaybetmiyor

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken; bu maçla birlikte oynadığı son 7 karşılaşmada (6sı Süper Lig, 1i Ziraat Türkiye Kupası) 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise bu dönemde 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

