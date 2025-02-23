Fenerbahçe-Galatasaray Rekabetinin 116 Yılına Dair İlginç Notlar

116 Yıllık Rekabetin İlginç Aşamalarına Yolculuk

Türk sporunun en büyük ve en ezeli rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe ile Galatasaray, 116 yılı aşkın süredir sürdürdükleri mücadele ile dikkat çekiyor. İki takım arasındaki rekabetin tarihindeki ilginç anekdotlar, bu heyecan dolu mücadelenin ne denli zengin olduğunu gözler önüne seriyor.

İlk Galibiyet 5 Yıl Sonra Geldi

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk galibiyetini ancak 5 yıl sonra elde edebildi. 4 Ocak 1914'te Union Club sahasında gerçekleşen İstanbul Ligi maçında Fenerbahçe, rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek uzun bekleyişine son verdi. Bu maçta Fenerbahçe'nin tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel tarafından atıldı.

Bir Dakikalık Tarihi Derbi

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki bazı maçlar yaşanan ilginç olaylarla da akıllarda kalıyor. Örneğin, 11 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılan TFF Süper Kupa mücadelesi sadece bir dakika sürdü. Tam kadro Şanlıurfa'ya gelen Galatasaray, 1. dakikada Icardi ile öne geçti. Fenerbahçe, golün ardından sahadan çekilme kararı aldı ve bu durum neticesinde Galatasaray, maçı hükmen 3-0 kazandı.

En Az ve En Çok Seyircili Karşılaşmalar

Çarpışmaların en az seyirci ile oynandığı karşılaşma, 17 Kasım 1922'de yapılmış olup sadece 14 seyirci tarafından izlenmiştir. Oysa ki, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki 21 Eylül 2003'teki lig maçında 70 bin 125 seyirci bulunarak, iki takım arasındaki en kalabalık maç olma özelliğini taşımaktadır.

Rekabetin Golcüleri

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde en fazla gol atan oyuncu, 27 golle Zeki Rıza Sporel olurken, onu 24 golle Alaattin Baydar takip etmektedir. Bu rekabette ayrıca Metin Oktay ve Lefter Küçükandonyadis gibi önemli isimler de yer almaktadır.

En Gollü ve En Farklı Maçlar

İki takım arasında yaşanan en gollü karşılaşmalardan biri, 5 Haziran 1983'te Ali Sami Yen'de gerçekleşti ve 4-4 gibi tarihi bir skorla sonuçlandı. Diğer yandan, Galatasaray'ın 7-0'lık en farklı galibiyeti, 12 Şubat 1911'de yaşandı.

Rekabetin Dostluk Turu

Rekabetin bazı dönemlerinde dostluk ve centilmenlik örnekleri de sergilendi. Geçmişte, Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray grubu için rahatsız eden bir durumu değerlendirip, karşılaşmanın ertelenmesini önerdi. Bu tür centilmenlik gösterileri, rekabetin tuhaf ama anlamlı anekdotları arasında yer aldı.

Sonuç

Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sadece bir spor mücadelesi olmaktan çok daha fazlasıdır. Bu rekabet, Türk futbol tarihinin parçası olmaktan gurur duymaktadır ve her iki takım da bu tarihi mirası taşımaya devam etmektedir.