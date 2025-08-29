DOLAR
Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, 31 Ağustos Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı; antrenman core, 5'e 2 ve dar alanda çift kale maçlarla sürdü.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:09
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, resmi antrenmanlarına başladı.

Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda core hareketleriyle başladı.

Seans daha sonra ısınma, çabukluk çalışmaları ile devam etti. Antrenman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla son buldu.

Öte yandan Benfica maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcular antrenmanı yenilenmeyle tamamladı.

Hazırlıkların Son Aşaması

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

