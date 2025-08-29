Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, resmi antrenmanlarına başladı.

Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda core hareketleriyle başladı.

Seans daha sonra ısınma, çabukluk çalışmaları ile devam etti. Antrenman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla son buldu.

Öte yandan Benfica maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcular antrenmanı yenilenmeyle tamamladı.

Hazırlıkların Son Aşaması

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.