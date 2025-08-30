Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi öncesi son antrenman

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Futbolcular, iki grup halinde yaptığı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü ve idmanı taktiksel ile bireysel programlarla noktaladı.

Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek.