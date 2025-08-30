DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.468.571 -1,02%

Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak; Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanı tamamlandı, bugün Ankara'ya özel uçakla gidecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:28
Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi öncesi son antrenman

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Futbolcular, iki grup halinde yaptığı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü ve idmanı taktiksel ile bireysel programlarla noktaladı.

Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polonya, Belçika'yı 3-2 Yenip Çeyrek Finalde
2
Salomon Kapadokya Ultra Trail 12. Kez: 17-19 Ekim'de
3
Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
4
Ankara'da Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'si — Türkiye 5. Kez Ev Sahibi
5
10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 800 Atlet Koşacak
6
Kütahya'da 30 Ağustos: Bakan Osman Aşkın Bak'tan 'Güçlü Türkiye' Mesajı
7
Beşiktaş Alanya'da: Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi Kafile İndi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta