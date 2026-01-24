Fenerbahçe, Göztepe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı; En-Nesyri takımla çalıştı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:31
Trendyol Süper Lig randevusu öncesi son antrenman

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco idaresinde başlayan antrenman, salonda yapılan core çalışması ile start aldı. Çalışma, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdü.

Pas organizasyonunun ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sonlandırıldı. İzinleri tamamlanan Youssef En-Nesyri, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını noktalayarak maç saatini beklemeye başladı.

