Fenerbahçe, Göztepe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig randevusu öncesi son antrenman

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco idaresinde başlayan antrenman, salonda yapılan core çalışması ile start aldı. Çalışma, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdü.

Pas organizasyonunun ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sonlandırıldı. İzinleri tamamlanan Youssef En-Nesyri, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını noktalayarak maç saatini beklemeye başladı.

