Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Fenerbahçe, Göztepe'yi Zorlu Bir Maçta Geçti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, zorlu mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda düşük tempoyla geçen maçta, 46. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin'in ceza sahasına ortasında, Göztepeli savunmadan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri, sağlam bir vuruşla topu kaleci Lis’in altından ağlara gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.

53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kullanılan korneri Kostic kullandı. Kostic'in ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen En-Nesyri, topa kafayı vurarak kalecinin müdahalesine rağmen skoru 2-1 yapmayı başardı.

İkinci yarının 55. dakikasında, Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasının sağ çizgisinden kaleye göndermiş olduğu şutla skoru 3-1 yaptı.

Göztepe, 82. dakikada farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan serbest vuruşta, Djiku'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topu Romulo kaleye doğru gönderdi. Yerden seken topu yakın mesafeden Miroshi kafayı vurarak ağlarla buluşturdu: 3-2.

Maçın son anlarında Göztepe, 84. dakikada çok etkili geldi. Sağdan yapılan ortada, ceza sahası içinde Romulo topu kafayla Heliton'a indirdi. Heliton’un röveşatasında kaleci İrfan Can Eğribayat, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.