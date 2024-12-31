Fenerbahçe, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Fenerbahçe, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde

teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı bildirildi.

Antrenmanın sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdüğü, ardından çift kale maçların yapıldığı ve taktiksel ile bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşması için yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.