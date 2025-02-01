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Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 46. Randevuda: İstatistikler ve Tarihi Veriler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde 46. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısı 30.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:09
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 46. Randevuda: İstatistikler ve Tarihi Veriler

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ligin 22. Haftasında Birbirlerini Konuk Ediyorlar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 46. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar oynanan 45 lig maçında 30 galibiyet elde ederken, rakibi Çaykur Rizespor sadece 7 galibiyet alabilmiştir. Bu karşılaşmalarda 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a karşı bugüne kadar 102 gol atarken, kalesinde 43 gol görmüştür.

Kadıköy'deki Performans

İstanbul'da Çaykur Rizespor ile evinde oynanan 22 maçta, Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynadığı bu karşılaşmaların 17'sinden galip geldi. Ayrıca 3 maç berabere sonuçlanırken, Çaykur Rizespor yalnızca 2 kez bu deplasmanlarda 3 puan almayı başardı. Fenerbahçe, bu maçlarda toplamda 50 gol kaydetmiş; Çaykur Rizespor ise 18 gol atmıştır.

Tarihi Bir Maç ve Tekrarı

2003-04 sezonunda, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ilginç bir olay yaşandı. 8 Kasım 2003'teki 1-1 berabere biten maçta, hakem Ali Aydın, Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave’ye kırmızı kart göstermedi. Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle maçın tekrarına karar verdi ve sarı-lacivertliler, bu tekrar maçını 4-1'lik skorla kazandı.

Büyük Galibiyetler ve İstatistikler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda ve 2021-22 sezonunda 6-0'lık skorlarla elde etti. Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek bu rakibi karşısında en büyük galibiyetine imza attı. Öte yandan, Fenerbahçe, geçen sezonun ve bu sezonun ilk yarısında, her iki maçta da 5-0'lık skorla galip geldi.

Son 14 Maç ve Sonuçlar

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, ligde oynanan son 14 karşılaşmada ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu süreçte Fenerbahçe, 13 kez galip gelirken, sadece 1 maçı Çaykur Rizespor kazanmıştır. Fenerbahçe bu maçlarda toplamda 43 gol atarken, Çaykur Rizespor sadece 12 gol sevinci yaşamıştır. İki takım arasında berabere sonuçlanan son maç ise 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynanmıştır.

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