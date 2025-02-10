Fenerbahçe İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün Sağlık Durumunu Açıkladı

Fenerbahçe'den Sağlık Durumu Açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan iki milli futbolcusu İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü hakkında önemli bir açıklama yaptı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, futbolcuların sağlık durumlarının ciddiyeti vurgulandı.

Yaralanma Teşhisi ve Tedavi Süreci

Açıklamada, "Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülemeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır" ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe, oyuncuların sağlık durumunu yakından takip edecek ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.