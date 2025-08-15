Fenerbahçe İzmir'e Geldi: Göztepe Maçı Öncesi Taraftar Coşkusu

Fenerbahçe İzmir'e Geldi
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, Adnan Menderes Havalimanı'na gelerek İzmir'e ulaştı.
Adnan Menderes Havalimanı'nda sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Taraftarlar tezahürat yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı ve takım otobüse binmeden önce yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, karşılamanın ardından konaklayacakları otele otobüsle geçti.
Kafiledeki İsimler
Kafilede şu oyuncular yer aldı: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.
Maç Bilgisi
Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak.
