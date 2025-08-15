DOLAR
Fenerbahçe İzmir'e Geldi: Göztepe Maçı Öncesi Taraftar Coşkusu

Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası öncesi İzmir'e ulaştı; Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarlar takımını coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:39
Fenerbahçe İzmir'e Geldi: Göztepe Maçı Öncesi Taraftar Coşkusu

Fenerbahçe İzmir'e Geldi

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, Adnan Menderes Havalimanı'na gelerek İzmir'e ulaştı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Taraftarlar tezahürat yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı ve takım otobüse binmeden önce yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, karşılamanın ardından konaklayacakları otele otobüsle geçti.

Kafiledeki İsimler

Kafilede şu oyuncular yer aldı: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

Maç Bilgisi

Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi....

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi. Teknik direktör Jose Mourinho (ortada) da kafilede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi....

