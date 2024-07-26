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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Olcay Çakır Turgut'u Yeniden Kadrosuna Katıyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Olcay Çakır Turgut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve onu yeniden kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:35
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Olcay Çakır Turgut'u Yeniden Kadrosuna Katıyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Transfer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Olcay Çakır Turgut'u kadrosuna geri kazandırdı. Kulüp, yaptığı açıklamada, "2010-2016 ve 2019-2023 yılları arasında bizimle olan, 2022-2023 sezonunda tarihimizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanarak kupayı kaldıran takım kaptanımız Olcay Çakır Turgut ile 1 yıllık anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Kendisi Fenerbahçelilik ruhu ve sarı-lacivert renklere olan bağlılığı ile kulübümüzle özdeşleşmiştir. Hoş geldin Olcay, çubuklu forma ile nice başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Geçen Sezonunu İspanya'da Geçirdi

Öte yandan, milli sporcu Olcay Çakır Turgut, 2022-2023 sezonunu İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'da tamamladı. Yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi, taraftarları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

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