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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Ergünler Lojistik ile Yeni Bir Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe, Ergünler Lojistik ile Kadın Futbol Takımı için sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:58
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Ergünler Lojistik ile Yeni Bir Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımından Yeni Sponsorluk Anlaşması

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının forma sponsorluğu için Ergünler Lojistik ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmza Töreni Detayları

Ülker Stadı'nda gerçekleşen imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün hazır bulundu.

Kızılhan'ın Açıklamaları

Törende konuşan Kızılhan, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'mızın gücüne güç katacak yeni bir sponsorluk anlaşması ile bir aradayız. Ergünler Lojistik, 2024-25 sezonunda takımımızın forma sırt sponsoru oldu," dedi. Kızılhan, iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diledi ve kadın futbol takımının başarılı grafiğinin bu destekle daha da artacağını ifade etti.

Danabaş'tan Kadın Futboluna Destek

Mustafa Kemal Danabaş, Ergünler Lojistik ile yapılan iş birliğinin önemine değinerek, "Kadın futboluna olan desteğimizi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Bu sezon güçlü bir başlangıç yaptık. 5 maçta 5 galibiyet elde ettik ve umarım bu sene şampiyonluk kupasını kazanırız," diye belirtti.

Faysal Ergün'ün Duygusal Mesajı

Ergünler Lojistik Başkanı Faysal Ergün de anlaşmanın önemini vurgulayarak, "Bu sene inşallah şampiyon oluruz. Kadın futbol takımımızın sırtına ismimizi koyarak onların yanında durmak istedik," dedi. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çekerek, kadın tır şoförlerinin desteklediğini belirtti.

Sonuç

Bu sponsorluk anlaşması, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın daha iyi bir geleceğe yürümemesi ve kadın futboluna olan katkının artması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki taraf da bu iş birliğinden büyük umutlar besliyor.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler...

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler Lojistik ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (solda), futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş (sağda) ile Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün (ortada) katıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler...

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler Lojistik ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (solda), futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş (sağda) ile Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün (ortada) katıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler...

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler Lojistik ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (solda), futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş (sağda) ile Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün (ortada) katıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler...

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler Lojistik ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan (solda), futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş (sağda) ile Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün (ortada) katıldı.

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