Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Ederek Galatasaray Derbisi Öncesi Hata Yapmadı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı devirerek üst üste 7. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Bu önemli galibiyetle, sarı-lacivertliler için Galatasaray derbisi öncesinde moral kaynağı oldu.

En-Nesyri'nin Golleri Takıma Güç Katıyor

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 21. dakikasında En-Nesyri'nin attığı gol, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. İkinci yarıda Oğuz Aydın'ın 52. dakikada attığı gol ile farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, 62. dakikada Kasımpaşa'nın Fall ile bulduğu gole yanıt vermekte gecikmedi. En-Nesyri, 71. dakikada Dzeko'nun pası ile 3. golü bularak sahada fark yarattı.

Kendi Sahasında 8. Galibiyetini Aldı

Kasımpaşa’yı mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste 8. galibiyetini elde etti. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı ekip, iç sahadaki son 8 maçında 24 puan topladı.

Oğuz Aydın ve En-Nesyri'nin Performansı

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Kasımpaşa karşısında ikinci golü atarak sezon boyunca 5. gol sevincini yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Mourinho'nun en fazla forma şansı verdiği isimlerden biri oldu. Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa karşısında gösterdiği performansla, son 7 maçında 10 golle takımına büyük katkı sağladı.

Seri Devam Ediyor

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Son 7 haftada 21 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu süreçte rakiplerine karşı etkileyici bir performans sergileyerek liderlik mücadelesini sürdürüyor.