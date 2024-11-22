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Fenerbahçe, Kayseri'ye Ulaştı: Taraftarları Coşkuyla Karşıladı

Fenerbahçe, Kayseri'de Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için kente geldi. Taraftarlar, kafileyi coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:17
Fenerbahçe, Kayseri'ye Ulaştı: Taraftarları Coşkuyla Karşıladı

Fenerbahçe Kayseri'ye İndi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye ulaştı. Sarı-lacivertli oyuncular, yarın oynanacak maç için Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı.

Taraftar Coşkusu

Fenerbahçe kafilesi, havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Takımın oyuncuları, coşkulu kalabalığın arasında otobüsle konaklayacakları otele geçerek, hazırlıklarına devam etti.

Özel Anlar

Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncu İrfan Can Kahveci, otel önünde destek veren taraftarlarla buluşarak fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı. Bu anlar, taraftarlar için unutulmaz bir hatıra oldu.

Maç Bilgileri

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki bu kıyasıya mücadele, futbol severler tarafından merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi. Kafilede Edin Dzeko da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi. Kafilede Edin Dzeko da yer aldı.

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