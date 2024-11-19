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Fenerbahçe Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, 23 Kasım'da Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda teknik detaylar ön planda.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:31
Fenerbahçe Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Antrenman, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının yanı sıra dayanıklılık koşularıyla sürdü.

Antrenmanın ardından, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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